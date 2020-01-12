АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Подросток из Австралии “горит изнутри” из-за редкого синдрома, спровоцированного травмой…
EUR 68.05 USD 61.26
Курс валют на 11.01.2020

Анастасию Заворотнюк выписали из реабилитационного центра

В Сети появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк покинула стены реабилитационного центра и отправилась домой. Публика считает, что это является плохим признаком.

По мнению пользователей соцсетей, врачи отправили Анастасию Заворотнюк домой, поскольку больше не видят смысла в лечении. Многие ожидают плохих новостей от семьи звезды. Однако существует мнение, что у актрисы больше нет денег, чтобы оплачивать процедуры. До сих пор представители артистки не раскрыли точный диагноз, а также не разглашают подробностей о ее лечении и состоянии здоровья.

После появления первых слухов о болезни Анастасия Заворотнюк не выходила на связь с поклонниками, но ее представители неоднократно передавали благодарность фанатам за поддержку.

+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз / Важно
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 13:38

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Саудовской Аравии над мечетью замечен…
Эксперты составили ТОП-5 актеров, которые родились под другим…
Анастасию Заворотнюк выписали из реабилитационного…
Названы естественные способы, помогающие нормализовать уровень сахара в…
Звезда «Дом-2» Катя Колисниченко удивила…
Специалист Светлана Разворотнева рассказала, как платить за коммунальные услуги…
Певец Димаш стал лауреатом китайской премии «Лучший певец…
Эксперты: Главными протагонистами GTA 6 могут стать брат и…
Житель Аляски после пожара жил три недели на морозе, соорудив импровизированное…
Дарья Повереннова ответила хейтерам на обвинения в том, что ей помогают писать посты для…
В России спрогнозировали подорожание черного…
Корнева назвала работу «Уральских пельменей» нормальной после ухода…
Леонид Слуцкий:" Есть опасения относительно состояния здоровья футболиста Дмитрия…
Биолог назвал целью будущей генетики лечение онкологических и нейродегенеративных…
Подросток из Австралии “горит изнутри” из-за редкого синдрома, спровоцированного травмой…
Фёдор Бондарчук намерен подать апелляцию против решения суда о взыскании с режиссера 11 миллионов рублей за непогашенный…
Ксения Собчак показала снимок без…
В интернете распространили рендеры Toyota Tundra нового…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова и Давид Манукян воссоединились в…
«Нашел свою бабу»: Шура удивил поклонников своей новой…
Отечественный фрегат проекта 22350м превзошел эсминец…
Перенесенный инсульт не заставил отмечающего 64-летие Николая Носкова отказаться от…
Стоимость автомобилей Skoda повысилась в…
Доктор Мясников прокомментировал опасность вспышки пневмонии в…
Вера Брежнева похудела за время новогодних…
Составлен топ-5 подержанных автомобилей за 500 тысяч…
Специалисты назвали основные причины возникновения кластерных головных…
Татьяна Васильева сделала "уколы…
Эксперты предупредили о рисках, связанных с покупкой почти новых авто на вторичном…
Отмечающая 53-летие Рената Литвинова получила колоссальный опыт в отношениях после двух…
В Сети появились первые фото Meizu Zero без кнопок и…
Сергей Соседов не верит в родство Аллы Пугачевой и детей Максима…
Эксперты рассказали о преимуществах креветок для…
ДТП в Башкирии с участием автобуса унесло жизнь неопознанной…
Гоша Куценко показал поклонникам снимки из молодости с длинными…
Ulefone готовит к выпуску защищенный смартфон Armor X7 с Android 10 и…
Поклонники несут сигареты на могилу покойной Галины…
Названы 9 предупреждающих симптомов воспаления…
Екатерина Шпица прогулялась по пляжу в полуобнаженном…
Автолюбители рассказали о преимуществах Nissan X-Trail…
Просмотреть все новости