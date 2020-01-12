Анастасию Заворотнюк выписали из реабилитационного центра





По мнению пользователей соцсетей, врачи отправили Анастасию Заворотнюк домой, поскольку больше не видят смысла в лечении. Многие ожидают плохих новостей от семьи звезды. Однако существует мнение, что у актрисы больше нет денег, чтобы оплачивать процедуры. До сих пор представители артистки не раскрыли точный диагноз, а также не разглашают подробностей о ее лечении и состоянии здоровья.После появления первых слухов о болезни Анастасия Заворотнюк не выходила на связь с поклонниками, но ее представители неоднократно передавали благодарность фанатам за поддержку.