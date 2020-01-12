Apple показала возможности объектива iPhone 11 Pro в новом видеоролике





Как и в последние несколько лет, Apple отмечает китайский Новый год выпуском короткометражного фильма из серии Shot on iPhone, демонстрирующей возможности камеры смартфона. Видеоролик называется «Дочь» и имеет хронометраж на 8 минут. В ролике снялась популярная актриса Чжоу Сюнь, а режиссер Теодор Мелфи контролировал процесс съемки с помощью новейшего iPhone 11 Pro. История, поведанная в ролике, касалась трех поколений китайских женщин, которые собрались вместе для празднования.iPhone 11 Pro оснащен 5,8-дюймовым Super Retina XDR OLED-дисплеем с разрешением 2426 x 1125, поддержкой HDR, контрастностью 2000000:1 и максимальной яркостью в 800 нит (1200 для HDR). Новый смартфон от Apple также имеет тройную камеру с 12-мегапиксельным ультра широкоугольным, широкоугольным и телеобъективом. Запись видео с качеством в 4K и расширенным динамическим диапазоном доступна на скорости 24, 30 или 60 кадров в секунду. Кроме того, все камеры могут использоваться во время съемки с возможностью прямой трансляции, что делает новинку от американского бренда крайне привлекательной для видеографов.