Лучший в мире камерофон Huawei Mate 30 Pro не оправдал ожидания по качеству звука





Эксперты из указанной лаборатории провели тестирование аудиосистем Huawei Mate 30 Pro. Разработка китайского бренда получила всего 60 баллов при оценке по этому показателю. В целях сравнения можно взглянуть на Huawei Mate 20 X, который получил 75 баллов. Показатель iPhone XS Max составил 74 балла.По уровню качества воспроизведения акустического сигнала Huawei Mate 30 Pro отмечает 57 баллов, тогда как в категории записи ситуация несколько лучше и позволила устройству получить 72 балла. Среди положительных сторон девайса отмечаются высокое качество воспроизведения для моно-устройств и хорошее тональное воспроизведение. В сегменте записи эксперты похвалили громкость и показатель звуковой сцены.