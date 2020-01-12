Лиза Галкина спела песню “Миллион алых роз”, подражая Алле Пугачевой

Как известно, над многими хитами, которые прозвучали в исполнении Аллы Пугачевой, работал Раймонд Паулс. Коллеги долгое время дружат, в связи с чем Примадонна не смогла пройти мимо дня рождения композитора, которому исполнилось 84 года. Она опубликовала в своем микроблоге видео из караоке, где Лиза Галкина исполнила песню “Миллион алых роз”. Обращаясь к залу дочь звезды выкрикнула перед припевом: “Все вместе!” Среди зрителей находился Гарри Галкин, который пропел строчку вместе с сестрой.В конце видео Алла Пугачева попросила детей поздравить Раймонда Паулса с днем рождения, в связи с чем Лиза Галкина отправила имениннику воздушный поцелуй. В комментариях поклонники пришли в восторг от таланта дочери Примадонны, а также увидели, что она подражает матери.