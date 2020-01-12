АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Подросток из Австралии “горит изнутри” из-за редкого синдрома, спровоцированного травмой…
EUR 68.05 USD 61.26
Курс валют на 11.01.2020

Звезда «Дом-2» Катя Колисниченко удивила сединой

Экс-участница скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Катя Колисниченко не стесняясь показала свои натуральные волосы. Девушка продемонстрировала свои отросшие корни, как выяснилось, у нее уже начала появляться седина.

Звезда «Дом-2» Катя Колисниченко удивила сединой

Отправившись в декретный отпуск Катя Колисниченко стала в разы больше следить за собственной внешностью. Недавно Колисниченко поехала в один из салонов, что покрасить себе волосы, и показала, что она не только очень красивая, но и довольно смелая девушка.

В своем личном блоге звезда «Дом-2» опубликовала снимки до процедуры, а также после. Не стесняясь она выложила фотографию до окрашивания волос, и тут пользователи социальных сетей увидели, что у нее очень много седых волос. Для большинства поклонников Колисниченко такой снимок был настоящим откровением, ведь они были уверены, что седых волос у нее пока нет.


Сама же Катя колоссальной работой, которую провели мастера салона, осталась довольна. Об этом она сообщила в своем Instagram.
Стоит подчеркнуть, что Катя Колисниченко не боится показывать себя настоящую, а у нее в аккаунте ее можно увидеть даже без макияжа.

+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Плотников Сегодня, 13:25

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Саудовской Аравии над мечетью замечен…
Эксперты составили ТОП-5 актеров, которые родились под другим…
Анастасию Заворотнюк выписали из реабилитационного…
Названы естественные способы, помогающие нормализовать уровень сахара в…
Звезда «Дом-2» Катя Колисниченко удивила…
Специалист Светлана Разворотнева рассказала, как платить за коммунальные услуги…
Певец Димаш стал лауреатом китайской премии «Лучший певец…
Эксперты: Главными протагонистами GTA 6 могут стать брат и…
Житель Аляски после пожара жил три недели на морозе, соорудив импровизированное…
Дарья Повереннова ответила хейтерам на обвинения в том, что ей помогают писать посты для…
В России спрогнозировали подорожание черного…
Корнева назвала работу «Уральских пельменей» нормальной после ухода…
Леонид Слуцкий:" Есть опасения относительно состояния здоровья футболиста Дмитрия…
Биолог назвал целью будущей генетики лечение онкологических и нейродегенеративных…
Подросток из Австралии “горит изнутри” из-за редкого синдрома, спровоцированного травмой…
Фёдор Бондарчук намерен подать апелляцию против решения суда о взыскании с режиссера 11 миллионов рублей за непогашенный…
Ксения Собчак показала снимок без…
В интернете распространили рендеры Toyota Tundra нового…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова и Давид Манукян воссоединились в…
«Нашел свою бабу»: Шура удивил поклонников своей новой…
Отечественный фрегат проекта 22350м превзошел эсминец…
Перенесенный инсульт не заставил отмечающего 64-летие Николая Носкова отказаться от…
Стоимость автомобилей Skoda повысилась в…
Доктор Мясников прокомментировал опасность вспышки пневмонии в…
Вера Брежнева похудела за время новогодних…
Составлен топ-5 подержанных автомобилей за 500 тысяч…
Специалисты назвали основные причины возникновения кластерных головных…
Татьяна Васильева сделала "уколы…
Эксперты предупредили о рисках, связанных с покупкой почти новых авто на вторичном…
Отмечающая 53-летие Рената Литвинова получила колоссальный опыт в отношениях после двух…
В Сети появились первые фото Meizu Zero без кнопок и…
Сергей Соседов не верит в родство Аллы Пугачевой и детей Максима…
Эксперты рассказали о преимуществах креветок для…
ДТП в Башкирии с участием автобуса унесло жизнь неопознанной…
Гоша Куценко показал поклонникам снимки из молодости с длинными…
Ulefone готовит к выпуску защищенный смартфон Armor X7 с Android 10 и…
Поклонники несут сигареты на могилу покойной Галины…
Названы 9 предупреждающих симптомов воспаления…
Екатерина Шпица прогулялась по пляжу в полуобнаженном…
Автолюбители рассказали о преимуществах Nissan X-Trail…
Просмотреть все новости