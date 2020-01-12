Звезда «Дом-2» Катя Колисниченко удивила сединой

Отправившись в декретный отпуск Катя Колисниченко стала в разы больше следить за собственной внешностью. Недавно Колисниченко поехала в один из салонов, что покрасить себе волосы, и показала, что она не только очень красивая, но и довольно смелая девушка.В своем личном блоге звезда «Дом-2» опубликовала снимки до процедуры, а также после. Не стесняясь она выложила фотографию до окрашивания волос, и тут пользователи социальных сетей увидели, что у нее очень много седых волос. Для большинства поклонников Колисниченко такой снимок был настоящим откровением, ведь они были уверены, что седых волос у нее пока нет.Сама же Катя колоссальной работой, которую провели мастера салона, осталась довольна. Об этом она сообщила в своем Instagram.Стоит подчеркнуть, что Катя Колисниченко не боится показывать себя настоящую, а у нее в аккаунте ее можно увидеть даже без макияжа.