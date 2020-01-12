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Певец Димаш стал лауреатом китайской премии «Лучший певец года»

Казахстанский певец Димаш смог заслужить признание со стороны слушателей из КНР. Поп-исполнитель стал лауреатом китайской премии «Лучший певец года».

Димаш Кудайберген недавно осчастливил своих подписчиков в соцсети Instagram новой публикацией. В посте певец упоминает, что его наградили китайской премией «Лучший певец года» по версии JSTYLE, которая присуждается исключительно стильным и элегантным звездам Азии. На церемонии в Пинъяо также присутствовали другие знаменитости и общественные деятели из КНР. Стоит отметить, что Димаш получил подобную музыкальную награду еще в 2017 году, которая является китайским эквивалентом «Грэмми».

Ежегодный JSTYLE Exquisite Annual Awards собирает не только известных певцов, но и артистов из других сфер. Кромет того, песни победителей часто стают музыкальным сопровождением модных показов известных китайских дизайнеров-авангардистов и ведущих международных супермоделей. Помимо зарубежных премий Димаш также удостоился звания заслуженного деятеля республики от президента Казахстана, поскольку ранее привносил национальный элемент в собственные работы.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:19

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