400 тысяч рублей в месяц только на садик: Названы суммы, которые Пугачева и Галкин тратят на образование своих детей





Лиза и Гарри Галкины воспитываются в элитном детском саду, в котором их обучают танцам, пению, а также основам приготовления блюд. Кроме посещения садика, дети Пугачевой и Галкина уже пару лет занимаются изучением французского языка с его носителем. Услуги гувернера за месяц стоят 220 тысяч рублей. Также 2 раза в неделю дети занимаются плаванием в бассейне, которое оплачивается в сумме 48 тысяч рублей ежемесячно. Звездные родители за 20 тысяч рублей в месяц наняли своим детям логопеда. Для присмотра за шестилетними двойняшками Примадонна с супругом нанимают нянь, которым платят 2,5 миллиона рублей каждый год.Звездные родители планируют в следующем году отдать своих наследников в гимназию, что повлечет увеличение расходов на образование двойняшек. Стоимость годового обучения в таком образовательном заведении составляет 680 тысяч рублей. В данное время за финансовое обеспечение семейства отвечает Максим Галкин.