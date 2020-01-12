Дарья Повереннова ответила хейтерам на обвинения в том, что ей помогают писать посты для Instagram

Оказалось, что звезда была хорошисткой в школе, но исключительно высшие баллы получала по русскому языку и литературе. Родители отправили ее к репетитору, который в то время работал в музее-квартире Пушкина на Арбате. Она с удовольствием ходила на занятия и научилась на отлично сдавать диктанты и сочинения. Звезда подчеркнула, что с детства привыкла к самостоятельности не для того, чтобы во взрослом возрасте пользоваться чьими-то услугами. Таким образом Дарья Повереннова ответила на комментарии поклонников, которые сомневались в том, что она пишет свои посты сама.Для Дарьи Поверенновой легко и приятно писать грамотно, но она замечает, что таких людей катастрофически мало. Актриса старается думать не только о правописании, пунктуации, но и о стилистике. Звезда даже исправляет ошибки в своих интервью после работы журналистов.