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Специалист Светлана Разворотнева рассказала, как платить за коммунальные услуги меньше

Из-за завышенных тарифов порой возникает желание наказать недобросовестных работников коммунального предприятия. Специалист Светлана Разворотнева рассказала, что это можно сделать, используя при этом действующие законы.
Специалист Светлана Разворотнева рассказала, как платить за коммунальные услуги меньше

По причине завышение тарифов на услуги ЖКХ работников коммунального предприятия можно наказать штрафом. По словам исполнительного директора НП "ЖКХ "Контроль" Светланы Разворотневой, пунктом 6 статьи 157 Жилищного кодекса предусмотрено, что «лицо, предоставляющее коммунальные услуги, при нарушении порядка расчета платы за коммунальные услуги, повлекшем необоснованное увеличение размера такой платы, обязано уплатить собственнику помещения в многоквартирном доме штраф в размере 50 процентов величины превышения начисленной платы за коммунальные услуги над размером платы, которую надлежало начислить».

Данные санкции касаются управляющих и снабжающих ресурсами компаний. Также в статье 157 пункте 7 указано, что срок оплаты штрафа составляет 2 месяца. Разворотнева сообщает, половина от неправильно начисленной суммы пойдет на компенсации жильцам. Но собственники жилья могут получить данные средства в качестве перерасчета за последующие месяцы. Специалист рассказала, что люди совершенно не интересуются своими правами, а этим пользуются недобросовестные коммунальщики, однако за это их стоит наказывать.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 13:25

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