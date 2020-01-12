Леонид Слуцкий:" Есть опасения относительно состояния здоровья футболиста Дмитрия Тарасова"





Стоит отметить что недавно Дмитрия Тарасова пригласили пройти вместе с футбольным клубом "Рубин" сборы. В первую очередь подобные тренировки необходимы, что понять, какой контракт могут предложить игроку.Леонид Слуцкий объяснил, что есть некоторые опасения по состоянию здоровья Дмитрия Тарасова, из-за этого нужно понять, готов он и будет ли приносить действительно пользу футбольному клубу.Также Слуцкий говорит о том, что команде нужен футболист, который будет центральным, например у них нет того, кто бы играл под номером 6. Команде просто жизненно необходим разрушитель в центре поля. Стоит отметить, что на данный момент "Рубин" расположен всего лишь на 13 месте в турнирной таблице.Напомним, что ранее на протяжении 9 лет Дмитрий Тарасов играл за "Локомотив", но после срока истечения контракта с лета 2019 года он является пока безработным.