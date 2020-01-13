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Эксперты оценили важность проверки авто перед поездкой

Эксперты оценили важность проведения проверки авто перед началом движения. Многие водители начинают поездку на фоне сильной спешки, ввиду чего часто игнорируют даже простые меры обеспечения безопасности.
Эксперты оценили важность проверки авто перед поездкой

Если авто стоит на улице, с ним могли произойти самые разные события, пока владелец отсутствовал. По этой причине осмотр внешнего вида транспорта должен быть обязательной привычкой для водителя. Одно либо несколько колёс могут оказаться спущенными. Оценить состояние покрышек можно предварительно и только при наличии сильных подозрений потребуется извлекать манометр для точного контроля либо запаску для проведения замены подвижной опоры.

Важно убедиться в отсутствии на кузове заметных повреждений. К примеру, разбитые оптические модули запрещают использование авто. При появлении следов повреждения от столкновения с другим авто либо исчезновения деталей требуется вызвать полицию. Это поможет в получении страховой выплаты и поисках виновных. Иногда пропадают дворники. Хотя щётка не относится к дорогостоящим частям, процесс полировки стёкол требует ощутимых вложений после нанесения царапин из-за использования процедуры очистки без резиновой части.

Если под авто натекла лужа либо появились подозрительные пятна, стоит проверить утечку разного рода технических жидкостей. Некоторые авто оснащены продвинутыми системами самодиагностики, поэтому сигнализируют собственнику о появлении неполадок. Требуется обратить особое внимание на индикаторы во время включения зажигания. При наличии красных сигналов индикатора стоит выключить двигатель и при помощи эвакуатора доставить авто в сервисный центр для полной диагностики и починки.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 01:05

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