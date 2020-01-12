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Эксперты: Главными протагонистами GTA 6 могут стать брат и сестра

Фанаты культовой франшизы GTA от Rockstar Games уже около семи лет ожидают сиквела к гангстерской саге. Эксперты недавно сообщили, что главными протагонистами в шестой части видеоигры, возможно, станут брат и сестра.

Каждый день в геймерской среде приносит с собой новую предполагаемую утечку о Grand Theft Auto 6. Но пока Rockstar сама не раскроет какую-либо информацию о предстоящей игре, достоверность слухов находится под вопросом. Речь идет об удаленной публикации на платформе Reddit, которая ссылалась на тестировщика прототипа тайтла. По словам инсайдера, в новой игре главными героями станет дуэт брата и сестры. В то время как актер из «Путь Карлито» Джон Легуизамо озвучит персонажа мужского пола, Розелин Санчес из «Коварных девиц» предоставит свой голос главной злодейке.

Согласно последней утечке, время Grand Theft Auto 6 будет установлено в 80-х и начале 90-х годов, а Вайс-Сити станет основным местом действия. Кроме того, в шутере впервые будет использоваться топливо для автомобилей, что говорит о возможном наличии автозаправок. Новый игровой процесс также позволит игрокам хранить оружие в багажнике транспортных средств, а карту разработают с учетом авиаперелетов. Эксперт отметил, что Rockstar планирует выпустить шестую часть франшизы в конце 2021 года, а её анонс состоится уже в феврале.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:12

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