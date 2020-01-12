Названы естественные способы, помогающие нормализовать уровень сахара в крови





Чтобы снизить количество сахара в крови необходимо включить в свой рацион продукты с высоким содержанием клетчатки. Овощи, ягоды и орехи являются прекрасными ее источниками. Пища с низким содержанием легко усваиваемых углеводов уменьшает уровень инсулина, который нужен для производства энергии из пищи. Эксперты рекомендуют употреблять только полезные жиры, которые содержатся в яйцах, орехах, рыбе, авокадо и оливковом масле. Регулярное выполнение физических упражнений влияет на восприимчивость клеток организма к лептину, в связи с чем уменьшается его возможная резистентность к инсулину и снижается вероятность возникновения диабета. Нормализировать количество сахара в крови поможет простая чистая вода, которую ежедневно нужно выпивать не менее двух литров.Стресс способен повысить уровень сахара в крови, поэтому постоянно нужно контролировать его уровень и использовать техники релаксации, заниматься спортом, йогой, медитациями. Регулярный сон длительностью не менее восьми часов является необходимым условием не только для нормализации сахара в крови, а и для здоровья всего организма и прекрасного самочувствия.