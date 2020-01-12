Ксения Собчак показала снимок без макияжа





Телеведущая Ксения Собчак часто эпатирует публику своим поведением, многие осуждают ее за манеры и смелость, ведь знаменитость легко может показать свою естественную красоту. Недавно звезда показала совместное селфи с мужем Константином Богомоловым, вместе они сейчас отдыхают в Куршевеле.Поклонники оказались в восторге от естественной красоты Ксении Собчак, но нашлись и те, кто поспешил отметить, что в жизни телеведущая выглядит не так свежо и эффектно, как на светских мероприятиях, однако видно, что Константин Богомолов любит ее и такой.