Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова и Давид Манукян воссоединились в Таиланде





В последние дни фанаты ведущей скандального телевизионного реалити-проекта «Дом-2» Ольги Бузовой и блогера Давида Манукяна изрядно понервничали. В Таиланд Ольга прилетела сама и все лишь задавались вопросом, где пропал ее любимый. Для того, чтобы заверить публику в том, что все нормально, ребята под постами друг друга писали комментарии и оставляли милые смайлики.О своем прилете к возлюбленной Давид Манукян сообщил в личном блоге. После каждый из них выложил в Сети момент встречи.Фанаты с умилением восхитились их воссоединением. Бузова в легком черном платье сначала пряталась за колонной, а потом бросилась на встречу Манукяну. В интернете Ольга написала: «Приехал мой ням-ням». Давид ей ответил: «Это ты мой ням-ням».Пользователи социальных сетей подчеркнули, что рады за певицу, возможно, она встретила свою настоящую любовь.Стоит отметить, что пока Ольга Бузова находилась в ожидании любимого, то успела поработать, звезда сообщила об этом в своем личном Instagram-аккаунте. Девушка отметила, что не может полноценно отдыхать пока работа не сделана.