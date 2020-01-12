Корнева назвала работу «Уральских пельменей» нормальной после ухода Михалковой

Корнева отметила, что в её понимании почти ничего не изменилось. Она воспринимает ситуацию, как уменьшение общей команды на одного человека. При этом иронично добавила, что теперь команду более быстро гримируют., - отметила Корнева в интервью для starhit.ru.Артистка достаточно много работает, а Новый год встречала на сцене. Саму ситуацию Корнева оценивает положительно, ведь в отсутствии напряженной подготовки к торжествам тоже видит определённые плюсы.