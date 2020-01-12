Корнева назвала работу «Уральских пельменей» нормальной после ухода Михалковой
Ксения Корнева из проекта «Уральские пельмени» дала интервью. Работу шоу после ухода из состава Юлии Михалковой она, отвечая на соответствующий вопрос, назвала нормальной.
Корнева отметила, что в её понимании почти ничего не изменилось. Она воспринимает ситуацию, как уменьшение общей команды на одного человека. При этом иронично добавила, что теперь команду более быстро гримируют.
«Если серьёзно, ситуация сохраняется в штатном режиме. Я получаю номера, учу их. Просто весь процесс идёт без Юли — с иными людьми. Мы не имеем неких делений на “мальчики-девочки” в общем коллективе, поскольку остаёмся солдатами единой системы», - отметила Корнева в интервью для starhit.ru.
Артистка достаточно много работает, а Новый год встречала на сцене. Саму ситуацию Корнева оценивает положительно, ведь в отсутствии напряженной подготовки к торжествам тоже видит определённые плюсы.
Корнева отметила, что в её понимании почти ничего не изменилось. Она воспринимает ситуацию, как уменьшение общей команды на одного человека. При этом иронично добавила, что теперь команду более быстро гримируют.
«Если серьёзно, ситуация сохраняется в штатном режиме. Я получаю номера, учу их. Просто весь процесс идёт без Юли — с иными людьми. Мы не имеем неких делений на “мальчики-девочки” в общем коллективе, поскольку остаёмся солдатами единой системы», - отметила Корнева в интервью для starhit.ru.
Артистка достаточно много работает, а Новый год встречала на сцене. Саму ситуацию Корнева оценивает положительно, ведь в отсутствии напряженной подготовки к торжествам тоже видит определённые плюсы.