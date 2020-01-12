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Компания be quiet! представила шумоподавляющий корпус для ПК Pure Base 500DX

Громко работающие ПК стали наименьшей проблемой для пользователей благодаря новой разработке от be quiet! Компания недавно представила шумоподавляющий корпус Pure Base 500DX.

Немецкий разработчик систем по охлаждению и электропитанию ПК be quiet! недавно похвастался перспективной новинкой в этом сегменте. Корпус Pure Base 500DX с высоким воздушным потоком и светодиодами ARGB впервые появился на публике на выставке CES 2020, чем привлек внимание многих пользователей. Основным направлением модернизации для бренда являлось увеличение воздушного потока. Новинка описывается как «усовершенствованная версия Pure Base 500, оптимизированная под высокую эффективность охлаждения». Это достигается с помощью третьего 140-мм кулера Pure Wings 2 и встроенной воздухопроницаемой сетки спереди.

Другие изменения в дизайне включают в себя разъем USB 3.1 Type C Gen. 2 на передней панели и систему освещения с отдельно адресуемыми светодиодами RGB внутри и снаружи корпуса. Как и Pure Base 500, версия 500DX будет выпущена в черной и белой расцветке. Интерьер выглядит довольно необычно со стороны сборки: он имеет полноразмерную крышку блока питания с уникальным треугольным вырезом для воздушного потока над источником электропитания, а также множество пылевых фильтров, расположенных спереди и на крышке. Ожидается, что корпус поступит в продажу в марте этого года, а его цена составит около 100 долларов США.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 14:30

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