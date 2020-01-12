Равшана Куркова в мини-платье и соломенной шляпе отдыхает на Бали

В этом году Курковой исполняется 40 лет, однако многие отмечают хорошую внешность актрисы. Фанаты часто спрашивают знаменитость о её способах обеспечить внешний вид, который позволяет ей выглядеть моложе её реального возраста. Актриса отметила, что после 30-летия была вынуждена изменить режим питания и уделять много внимания спорту для поддержания себя в форме.Равшана Куркова часто исполняет роль элегантных женских персонажей. В стиле одежды актриса предпочитает минимализм и разумную лаконичность. В настоящее время знаменитость проводит время на Бали, где занимается йогой и проводит тренировки под дождём. При этом в достаточно солнечный день артистка провела фотосессию на берегу моря. Куркова надела для съёмок мини-платье в горошек. Этот наряд подчеркивает стройные ноги актрисы. Дополнением образа стали соломенная шляпа, браслет и заплетённые в косу волосы., — отметила артистка.В комментарии Равшана Куркова отметила, что погода на Бали довольно легко меняется. В один день может идти проливной дождь, а в другой - резко смениться ярким солнечным днём. Артистка подчеркнула, что океан, йога, распорядок сна и ранние пробуждения остаются постоянными. Куркова отметила наличие на острове большого количества свежих овощей и фруктов, морепродуктов.