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Эксперты составили ТОП-5 актеров, которые родились под другим именем

Многие звезды шоу-бизнеса предпочитают использовать псевдонимы, но есть и личности, которые родились с другими именами и фамилиями. Эксперты составили ТОП-5 актеров, сменивших собственное имя.

Российские журналисты решили определить, кто из знаменитых актеров имеет другое имя в паспорте, либо изменили его впоследствии. Для многих оказалось удивительным, что советская артистка Фаина Раневская родилась как Фанни Фельдман, но интересный случай вынудил её взять псевдоним. Когда звезда находилась на гастролях в Керчи, у неё из рук вылетели денежные купюры, на что она высказалась: «по крайней мере, улетели деньги красиво». Коллега, находившийся рядом с ней, сравнил её перлы с героиней «Вишневого сада» Чехова, Раневской.

На второй строчке оказался Александр Панкратов-Черный, ранее известный как Гузев. Свою фамилию он поменял из-за неблагозвучности, а приставку приобрел, обучаясь во ВГИКе. Третье место досталось Георгию де Милье, которого россияне больше знают как Георгия Милляра. Это прозвище досталось актеру от отца, который переехал из Марселя в СССР, где аристократические приставки не приветствовались. Четвертой определили Натали Портман, родители которой носят фамилию Хершлаг. Перемена произошла после съемок в фильме «Леон», поскольку мама голливудской звезды не хотела разглашать свое еврейское происхождение. Наконец, Томас Круз Мэйпотер IV сократил свое имя до Тома Круза для более легкого и запоминающегося имени.

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ШоуБиз / Важно
Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 13:40

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