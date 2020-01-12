Фёдор Бондарчук намерен подать апелляцию против решения суда о взыскании с режиссера 11 миллионов рублей за непогашенный кредит





Много лет назад Федор Бондарчук решил взять в одном из банков России кредит на сумму 10 миллионов рублей под 14% годовых. Средства, судя по всему, режиссёр вложил в съемки одного из своих фильмов. Однако возвратить вовремя деньги актёр так и не смог. К тому же и банк в итоге обанкротился. В связи с задолженностью активы сценариста намереваются распродать. Иск к режиссёру находится на рассмотрении Симоновского районного суда г. Москвы. Пресс-служба суда сообщает, что в конце 2019 года заявление о взыскании с продюсера кино и телевидения денег в пользу банка было удовлетворено не полностью.Банк требовал с ответчика около 12,5 миллионов, однако у представителей Бондарчука получилось уменьшить размер штрафа. В результате окончательного решения суда Фёдор Бондарчук должен выплатить истцу чуть больше 11 миллионов рублей. На самом деле сценарист на заседания не приходил, но он планирует обжаловать судебное постановление. В Сети уверены, что у него явно имеются средства для погашения задолженности – фильм «Вторжение», продюсером которого был Федор Бондарчук, на данный момент собрал в прокате около 800 миллионов рублей, что превышает затраты на съёмку фильма. К тому же он имеет несколько проектов — является акционером в ресторанах и владеет собственной кинокомпанией. Однако и тратит он так же много. Например, в 2019 году кинорежиссёр приобрел квартиру, стоимость которой достигает 90 миллионов рублей.