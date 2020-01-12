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Фёдор Бондарчук намерен подать апелляцию против решения суда о взыскании с режиссера 11 миллионов рублей за непогашенный кредит

Недавно стало известно, что Фёдор Бондарчук согласно решению суда обязан выплатить банку 11 миллионов рублей за непогашенный кредит. Однако режиссёр решил подать апелляцию.

Много лет назад Федор Бондарчук решил взять в одном из банков России кредит на сумму 10 миллионов рублей под 14% годовых. Средства, судя по всему, режиссёр вложил в съемки одного из своих фильмов. Однако возвратить вовремя деньги актёр так и не смог. К тому же и банк в итоге обанкротился. В связи с задолженностью активы сценариста намереваются распродать. Иск к режиссёру находится на рассмотрении Симоновского районного суда г. Москвы. Пресс-служба суда сообщает, что в конце 2019 года заявление о взыскании с продюсера кино и телевидения денег в пользу банка было удовлетворено не полностью.

Банк требовал с ответчика около 12,5 миллионов, однако у представителей Бондарчука получилось уменьшить размер штрафа. В результате окончательного решения суда Фёдор Бондарчук должен выплатить истцу чуть больше 11 миллионов рублей. На самом деле сценарист на заседания не приходил, но он планирует обжаловать судебное постановление. В Сети уверены, что у него явно имеются средства для погашения задолженности – фильм «Вторжение», продюсером которого был Федор Бондарчук, на данный момент собрал в прокате около 800 миллионов рублей, что превышает затраты на съёмку фильма. К тому же он имеет несколько проектов — является акционером в ресторанах и владеет собственной кинокомпанией. Однако и тратит он так же много. Например, в 2019 году кинорежиссёр приобрел квартиру, стоимость которой достигает 90 миллионов рублей.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 12:36

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