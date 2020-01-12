«Нашел свою бабу»: Шура удивил поклонников своей новой «избранницей»

Александр Медведев на одной из фотографий обнимает снеговика. Артист позирует в каракулевой шубе. Его образ дополняется очками. На двух других снимках певец стоит возле елки и пальцем показывает на маленького снеговика, который «одет» в красную шапку и синие варежки. Под опубликованными снимками исполнитель хита «Отшумели летние дожди» шутливо написал: «Нашел свою бабу». Подписчики артиста, которым не привыкать к его регулярным шуткам, откликнулись множеством положительных и восторженных комментариев. Фолловеры отметили прекрасное чувство юмора своего кумира. Некоторые из них в комментариях под постом также шутили о сходстве Медведева со своей новой «избранницей», а также отметили, что она «еще и с дитем».Некоторые поклонники подшучивали над певцом, что он «мог найти себе «бабу» получше, хотя бы с одинаковыми глазами».