Перенесенный инсульт не заставил отмечающего 64-летие Николая Носкова отказаться от сцены





Николай Носков родился в небогатой многодетной семье, где замеченную в детстве тягу к музыке активно поощряли. После школы он закончил училище по специальности “электрик”, куда поступил по настоянию отца, но в итоге зарабатывал пением в ресторанах. Карьера артиста началась с участия в коллективе “Ровесники”, откуда он ушел со скандалом через полгода, поскольку не мог больше ходить по сцене шеренгой. По формату не подошел ему и хор, а потом он сотрудничал с Давидом Тухмановым. Настоящую популярность он получил благодаря работе в группе “Парк Горького”. Его песня “Bang” покорила мировые чарты, но вскоре Николай Носков создал собственную группу. Публика не смогла по достоинству оценить первый альбом, поэтому артист надолго пропал с экранов. Он вернулся с хитом “Я не модный”, получил поддержку Иосифа Пригожина и сформировал огромную аудиторию фанатов.Со своей единственной любовью Николай Носков познакомился во время работы в ресторанах, а в 1992 году у пары родилась дочь. В 2017 году артист пережил инсульт, но благодаря поддержке близких людей он восстановился и в 2018 году выпустил новый альбом, а спустя год провел масштабный сольный концерт.