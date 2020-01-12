Биолог назвал целью будущей генетики лечение онкологических и нейродегенеративных заболеваний





Учёный считает, что в будущем времени выбор лекарственного препарата для лечения конкретного вида опухоли будет проводиться на основании полученных данных о последовательности ДНК в клетках рака и характере их изменений. Молекулярный биолог видит перспективу в новых методах лечения, таких как генотерапия и лечение при помощи вирусов, которое может применяться при нейродегенеративных заболеваниях (болезни Альцгеймера, Пика, Паркинсона, деменции и других).Выпускник Оксфордского университета (Великобритания), а в настоящем исследователь в одной крупной международной фармацевтической компании Григорий Рыжаков также рассказал изданию «РИА Новости» о технологии CAR T-cells. Это экспериментальный метод лечения онкологических заболеваний, который основывается на извлечении у пациентов клеток, инфицировании их определенным рекомбинантным ретровирусом, содержащими трансген, убивающий опухоль, и обратном инъецировании их пациенту.Однако биолог отмечает высокую стоимость подобного вмешательства и исследований указанной направленности, называя это главным фактором, препятствующим прогрессу. Целью будущей генетики и уже нынешних усилий учёных является создание генетически модифицированных клеток, которые будут использоваться в медицине для лечения онкологических и нейродегенеративных заболеваний.