В интернете распространили рендеры Toyota Tundra нового поколения
В интернете распространили рендеры модели Toyota Tundra нового поколения. Независимые энтузиасты показали свою версию дизайна внедорожного пикапа от японской марки.
Авто на рендерах показано с увеличенной трапециевидной радиаторной решеткой и более узкими зонами фонарей, использующих светодиодные элементы. Текущая версия авто производится на протяжении 13 лет, поэтому многие поклонники бренда ожидают проведения глубокой модернизации. Японский производитель ведёт соответствующие процедуры, но в то же время дизайнеры имеют только шпионские снимки авто, покрытого камуфляжной плёнкой.
Поскольку данных о реальном оформлении новинки очень мало, энтузиасты опирались на отдельные сообщения и утечки. В итоге внедорожник может похвастаться наличием корпоративного дизайна, а под его капотом размещен двигатель объёмом 3,5 л от модели Lexus LS 500h. На авторынке США текущая версия Toyota Tundra поставляется в 6 комплектациях. Цена транспортного средства колеблется в границах $33,6-$40,9 тысячи. Это эквивалентно порядка 2-3 млн рублей.
Авто на рендерах показано с увеличенной трапециевидной радиаторной решеткой и более узкими зонами фонарей, использующих светодиодные элементы. Текущая версия авто производится на протяжении 13 лет, поэтому многие поклонники бренда ожидают проведения глубокой модернизации. Японский производитель ведёт соответствующие процедуры, но в то же время дизайнеры имеют только шпионские снимки авто, покрытого камуфляжной плёнкой.
Поскольку данных о реальном оформлении новинки очень мало, энтузиасты опирались на отдельные сообщения и утечки. В итоге внедорожник может похвастаться наличием корпоративного дизайна, а под его капотом размещен двигатель объёмом 3,5 л от модели Lexus LS 500h. На авторынке США текущая версия Toyota Tundra поставляется в 6 комплектациях. Цена транспортного средства колеблется в границах $33,6-$40,9 тысячи. Это эквивалентно порядка 2-3 млн рублей.
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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 12:29