Отечественный фрегат проекта 22350м превзошел эсминец США





Предстоящий фрегат проекта 22350м сможет не только сравняться в боевой мощи с ракетными крейсерами Ticonderoga от ВМФ США, но и превзойти американские эсминцы Arleigh Burke. Подобного мнения придерживается доктор военных наук и замглавы РАРАН Константин Сивков. По словам эксперта, данные о боевом судне, находящемся на этапе разработки, на данный момент "засекречены". В то же время, технологи сообщают о 48 ячейках для ракетных боеприпасов и водоизмещении в 8000 тонн, что позволяет говорить о тактической мощи корабля.Сивков уверен, что корабль построят с использованием стелс-технологий, а количество ячеек увеличат до 120 единиц. Его вооружение будет включать комплексы "Полимент-Редут", "Палаш" и систему "Медведка-2", рассчитанную на противодействие подлодкам. Сюда также относятся антикорабельные боеголовки "Циркон" или "Оникс" с ракетами "земля-земля" "Калибр". Подобные характеристики являются подтверждением того, что судно станет легким крейсером. Кроме того, дальнейшая информация о новинке в скором времени станет доступной для публики.