Полина Гагарина показала снимок в бикини после рекордного похудения
Полина Гагарина продемонстрировала снимок в бикини, сделанный после после рекордного похудения. Фото певица разместила на своей странице в Instagram.
Ранее Гагарина призналась, что достигла рекордно низкого веса. В настоящее время она отдыхает в тёплых странах. Периодически знаменитость публикует фото и отправляет их для оценки поклонниками. На новом кадре Полина Гагарина показана рядом с бассейном. Из одежды на теле знаменитости присутствует исключительно розовый купальник открытого типа, что открывает детали её фигуры.
Фанаты Полины Гагариной обратили особенное внимание на отсутствие у певицы пышных форм после рекордного похудения. Певица сообщила, что последний раз имела такой же вес в возрасте 23 лет. В то же время она подчеркнула, что её самочувствие отличное.
Ранее Гагарина призналась, что достигла рекордно низкого веса. В настоящее время она отдыхает в тёплых странах. Периодически знаменитость публикует фото и отправляет их для оценки поклонниками. На новом кадре Полина Гагарина показана рядом с бассейном. Из одежды на теле знаменитости присутствует исключительно розовый купальник открытого типа, что открывает детали её фигуры.
Фанаты Полины Гагариной обратили особенное внимание на отсутствие у певицы пышных форм после рекордного похудения. Певица сообщила, что последний раз имела такой же вес в возрасте 23 лет. В то же время она подчеркнула, что её самочувствие отличное.