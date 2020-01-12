Полина Гагарина показала снимок в бикини после рекордного похудения

Ранее Гагарина призналась, что достигла рекордно низкого веса. В настоящее время она отдыхает в тёплых странах. Периодически знаменитость публикует фото и отправляет их для оценки поклонниками. На новом кадре Полина Гагарина показана рядом с бассейном. Из одежды на теле знаменитости присутствует исключительно розовый купальник открытого типа, что открывает детали её фигуры.Фанаты Полины Гагариной обратили особенное внимание на отсутствие у певицы пышных форм после рекордного похудения. Певица сообщила, что последний раз имела такой же вес в возрасте 23 лет. В то же время она подчеркнула, что её самочувствие отличное.