Вера Брежнева похудела за время новогодних праздников

Впервые за последние 12 лет Вера Брежнева находилась на работе в новогоднюю ночь. Обычно она позволяла себе съесть салат "Оливье" только один раз в год, но в этот раз обошлось без него. Праздник она провела в шумной компании в номере отеля с символическим бокалом шампанского. До 31 декабря полноценно и неспешно потренировалась, а утром 1 января выспалась и отправилась домой с прекрасным самочувствием. Потом она обнаружила, что сильно похудела за время плодотворной работы. Оказалось, что Вера Брежнева с ноября не отдыхала, и это она считает причиной стройности.После Нового года певица около недели восстанавливалась после нагрузок, а недавно почувствовала себя полноценно отдохнувшей. В заключении Вера Брежнева отметила, что ей понравилось менять привычки и стиль жизни, а также ощущение легкости в праздники.