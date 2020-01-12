Стоимость автомобилей Skoda повысилась в России





Многие экономисты предупреждали о резком росте цен на зарубежные автомобили с начала 2020 года из-за новых ставок утильсбора. Теперь автолюбители могут наблюдать подорожание нескольких линеек Skoda. Отмечается, что повышение стоимости разнится от 8 до 244 тыс. рублей в зависимости от модели и комплектации. В первую очередь, лифтбек Rapid можно купить у местных дилеров по цене от 29 тысяч до 1,1 млн рублей.Кроме того, универсал Octavia Combi с версиями Ambition и Style повысился до отметки в 1,9 млн и 2 млн рублей. Подобное подорожание затронуло и флагманы Superb и Superb Combi: лифтбек обойдется покупателю в 2,8 млн рублей, а универсал в 2,9 млн рублей. Наконец, компания повысила стоимость Kodiaq лишь в трех комплектациях, которые включают Scout, Sport Line и Laurin and Klement. Учитывая эти нововведения, покупка автомобиля останавливается на 3,1 млн рублей. Единственной моделью, избежавшей такой участи, является популярная Octavia.