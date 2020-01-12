Доктор Мясников прокомментировал опасность вспышки пневмонии в КНР





Специалист отметил реализованные китайскими властями меры предосторожности. В КНР зарегистрировали вспышку неизвестной пневмонии, в результате чего почти 60 человек были госпитализированы. Медики сделали вывод о влиянии на ситуацию нового типа коронавируса. Пострадавшие показывают симптомы увеличения температуры и поражения лёгких. СМИ вспомнили об эпидемии атипичной пневмонии, приведшей к смерти свыше трёх сотен китайцев в начале 2000-х., — отмечает Мясников, подчеркивая отсутствие вакцины от вирусной пневмонии.Александр Мясников ожидает повторение эпидемии, спровоцированной Н1N1, о чём рассказал на своём канале в Telegram. Очередная вспышка атипичной пневмонии в КНР спровоцировала волнения и привела к повышенной степени готовности в аэропортах других стран. Многие активно проверяют состояние здоровья лиц, прибывающих из территории Азии. Мясников подчёркивает, что в текущей ситуации есть повод для опасения, поскольку может произойти мутация вируса и начало опасной эпидемии. Доктор Мясников отмечает, что речь касается вирусов гриппа, переходящих от животных к людям. Специалист напомнил о проблемах с пневмонией в ЕС и США, возникавших из-за импорта заражённых продуктов.