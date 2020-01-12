Составлен топ-5 подержанных автомобилей за 500 тысяч рублей





При наличии суммы в 500 тысяч рублей на вторичном рынке можно обнаружить экземпляр в прекрасном состоянии с бензиновыми либо дизельными силовыми агрегатами. На второй позиции находится модель под названием Kia Rio, основным преимуществом которой являются максимально доступные детали. Обслуживание легко провести в любом российском автосервисе. Модель распространяется в РФ с силовыми агрегатами объёмом 1,4 и 1,6 л.Модель Lada Vesta занимает третью строчку рейтинга. Для отечественного продукта эксперты рекомендовали сохранять бдительность при покупке модели на вторичном рынке. Причина в том, что Vesta появилась там относительно недавно, поэтому не исключается продажа после ДТП, чрезмерно крупного пробега либо появления проблем с документами. Замыкают список модели Ford Focus и Volkswagen Polo.