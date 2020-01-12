Отмечающая 53-летие Рената Литвинова получила колоссальный опыт в отношениях после двух разводов





Поклонники нередко отмечают, что Рената Литвинова является олицетворением женской мудрости. Впервые звезда влюбилась в институте в Александра Антипова и согласилась выйти за него замуж. Однако измена супруга стала неожиданным предательством для артистки, в связи с чем она даже занимала деньги у друзей на пистолет, чтобы отомстить. Вторым мужем Литвиновой стал бизнесмен Леонид Добровский, от которого она родила дочь.Развод последовал после слухов о нетрадиционной ориентации артистки и странной связи с Земфирой. В 2006 году в прессе появилась информация об их свадьбе в Швеции, но певица и актриса никак не комментируют свои отношения.