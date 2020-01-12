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Татьяна Васильева сделала "уколы красоты"

Татьяна Васильева накануне Нового года была замечена в клинике современной косметологии. По словам актрисы, она уже давно практикует «уколы красоты» из-за специфики своей работы.

Татьяна Васильева рассказала, что приняла решение снова сделать специальные инъекции, служащие для обновления овала лица, а также разглаживания мелких морщин. Актриса сообщила, что не высказывает врачам свои пожелания, а они сами отлично знают, чем ей помочь. Единственная просьба, которая должна быть выполнена медиками во время процедуры, это то, что Васильеву должны узнавать зрители. Она полностью доверяет клинике и уже не раз оставалась довольной итогами проделанной работы. Актриса также отметила, что чем раньше девушки начнут посещать кабинет косметолога, тем позже им придётся ложиться на операционный стол.

Сама артистка без смущения заявляет, что для хорошего внешнего вида ей постоянно приходится обращаться за помощью к специалистам. Васильева не понимает, как можно пренебрегать такими возможностями современной медицины, ведь от этого зависит самоощущения женщины. По словам актрисы, можно проигнорировать какую-то покупку, однако не стоит отказываться от красивого лица. Поклонники отметили, что Васильева стала моложе выглядеть. Её поздравили с прошедшими праздниками и пожелали и дальше оставаться такой же красивой и харизматичной.

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Добавил: Дуганова Ольга Сегодня, 11:26

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