Специалисты назвали основные причины возникновения кластерных головных болей





Кластерные головные боли представляют собой ярко выраженный болевой синдром в областях проекции головного мозга на стенки черепной коробки, возникающий спонтанно и нерегулярно. Дискомфортные ощущения, связанные с заболеванием, могут продолжаться несколько недель. Большую склонность к болевому синдрому имеют мужчины. При этом, возрастной диапазон охватывает период от 20 до 50 лет.Специалисты из клиника Майо среди основных причин возникновения кластерных головных болей называют злоупотребление алкоголем, приём определенных лекарственных препаратов, преимущественно направленных против заболеваний сердца и нарушения в биологических часах. Медики наблюдали у пациентов с кластерными головными болями некоторые затруднения с управлением естественными ритмами. Также на развитие болевого синдрома оказывает влияние пристрастие к курению и семейная предрасположенность.Заболевание проявляется в виде сильной боли вокруг одного глаза или в одной части головы с возможностью распространения на другие участки, в наличии проблем со сном, работой ЖКТ, в покраснении глаз и их отечности, покраснении или бледности кожи, затруднении носового дыхания, потливости.