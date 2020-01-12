АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археолога Алехандро Хименес-Серрано поразила исключительная находка в нетронутой гробнице в…
EUR 68.05 USD 61.26
Курс валют на 11.01.2020

Специалисты назвали основные причины возникновения кластерных головных болей

Американские специалисты из исследовательского и медицинского центра клиники Майо назвали основные причины возникновения кластерных головных болей. Кроме злоупотребления алкоголем и курением заболевание провоцируется приёмом определенных лекарственных препаратов и нарушениями в биологических часах.
Специалисты назвали основные причины возникновения кластерных головных болей

Кластерные головные боли представляют собой ярко выраженный болевой синдром в областях проекции головного мозга на стенки черепной коробки, возникающий спонтанно и нерегулярно. Дискомфортные ощущения, связанные с заболеванием, могут продолжаться несколько недель. Большую склонность к болевому синдрому имеют мужчины. При этом, возрастной диапазон охватывает период от 20 до 50 лет.

Специалисты из клиника Майо среди основных причин возникновения кластерных головных болей называют злоупотребление алкоголем, приём определенных лекарственных препаратов, преимущественно направленных против заболеваний сердца и нарушения в биологических часах. Медики наблюдали у пациентов с кластерными головными болями некоторые затруднения с управлением естественными ритмами. Также на развитие болевого синдрома оказывает влияние пристрастие к курению и семейная предрасположенность.

Заболевание проявляется в виде сильной боли вокруг одного глаза или в одной части головы с возможностью распространения на другие участки, в наличии проблем со сном, работой ЖКТ, в покраснении глаз и их отечности, покраснении или бледности кожи, затруднении носового дыхания, потливости.

+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Сеник Анна Сегодня, 11:33

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Фёдор Бондарчук намерен подать апелляцию против решения суда о взыскании с режиссера 11 миллионов рублей за непогашенный…
Ксения Собчак показала снимок без…
В интернете распространили рендеры Toyota Tundra нового…
Ведущая «Дом-2» Ольга Бузова и Давид Манукян воссоединились в…
«Нашел свою бабу»: Шура удивил поклонников своей новой…
Отечественный фрегат проекта 22350м превзошел эсминец…
Перенесенный инсульт не заставил отмечающего 64-летие Николая Носкова отказаться от…
Стоимость автомобилей Skoda повысилась в…
Доктор Мясников прокомментировал опасность вспышки пневмонии в…
Вера Брежнева похудела за время новогодних…
Составлен топ-5 подержанных автомобилей за 500 тысяч…
Специалисты назвали основные причины возникновения кластерных головных…
Татьяна Васильева сделала "уколы…
Эксперты предупредили о рисках, связанных с покупкой почти новых авто на вторичном…
Отмечающая 53-летие Рената Литвинова получила колоссальный опыт в отношениях после двух…
В Сети появились первые фото Meizu Zero без кнопок и…
Сергей Соседов не верит в родство Аллы Пугачевой и детей Максима…
Эксперты рассказали о преимуществах креветок для…
ДТП в Башкирии с участием автобуса унесло жизнь неопознанной…
Гоша Куценко показал поклонникам снимки из молодости с длинными…
Ulefone готовит к выпуску защищенный смартфон Armor X7 с Android 10 и…
Поклонники несут сигареты на могилу покойной Галины…
Названы 9 предупреждающих симптомов воспаления…
Екатерина Шпица прогулялась по пляжу в полуобнаженном…
Автолюбители рассказали о преимуществах Nissan X-Trail…
Сергей Соседов раскрыл секрет успеха отмечающего 84-летие Раймонда…
Эксперты назвали кофе из автоматов…
Анита Цой рассказала, что из-за акклиматизации поправилась на 4…
Названы самые популярные модели Toyota в…
Археолога Алехандро Хименес-Серрано поразила исключительная находка в нетронутой гробнице в…
Эксперт Андрей Киселёв рассказал о причине потепления климата в…
Журналист Том Брэдби обвинил королевскую семью в уходе принца Гарри и Меган…
Экс-солистка группы “ВИА Гра” Алена Винницкая из-за нервного срыва проходила лечение в…
Ведущие банки России отказались от кредитования в…
Ретромобили Fiat 500 и Fiat Panda стали…
Специалисты рассказали о продуктах, помогающих бороться с…
Зураб Церетели предложил поставить Юрию Лужкову…
Эксперты назвали самые популярные автомобили в…
Ученые рассказали о напитках, которые помогают человеку сохранить молодость "до 100…
Панкреатит можно вылечить с помощью восстановления уровня гормона…
Просмотреть все новости