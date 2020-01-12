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Эксперты назвали несколько советов по промывке двигателя авто

Эксперты описали несколько советов для процедуры промывки двигателя авто. Она требуется при покупке транспорта на вторичном рынке, поскольку продавец может относиться к категории недобросовестного собственника.
Эксперты назвали несколько советов по промывке двигателя авто

Во время смены марки используемого масла либо применения жидкости с иными характеристиками также стоит провести тщательную промывку во избежание проблем с работой двигателя. Для этой цели используется особе масло, а также добавки в отработанную жидкость либо новое масло. Промывочное вещество может убрать большое количество отложений и загрязнений, но оно заливается на строго обозначенный период, в рамках которого недопустимо подвергать силовой агрегат нагрузкам. Это может стать помехой для использования транспорта.

Добавки в отработанное масло вводятся незадолго перед проведением ТО и дают возможность ликвидировать множество отложений и грязи из области ДВС, не причиняя вреда. Наиболее действенным методом остаётся применение обычного масла. Его нужно залить на 15 минут. После короткого периода работы двигателя на холостых оборотах эта жидкость сливается, после чего заливается новая. Для новых авто, регулярно проходящих техобслуживание, промывка силового агрегата может не применяться. Во время покупки подержанного транспортного средства важно подумать об очистке двигателя. При этом решение касательно состояния силового агрегата нужно утверждать при участии квалифицированного эксперта после проведения осмотра технологического узла.

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Авто / Важно
Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 14:10

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