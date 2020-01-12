Эксперты предупредили о рисках, связанных с покупкой почти новых авто на вторичном рынке
Автоэксперты объяснили, что заставляет владельцев почти новых авто с небольшим пробегом выставлять их на продажу. Оказалось, что такие лоты часто несут скрытые проблемы.
Специалисты советуют покупать почти новые авто на вторичном рынке только если продавец выставил его на продажу из-за возможности приобрести другу машину или по другим “безопасным” причинам. Остальные товары могут иметь серьезные дефекты, например, после ДТП. Даже если машину приводили в порядок в качественном сервисе, она никогда не восстановиться полностью. Продавцы могут завышать стоимость авто, искусственно понижая пробег. Иногда почти новые машины имеют много проблем из-за частых аварий. Их используют мошенники в схемах с подставными ДТП, чтобы получить деньги по страховке.
На рынке также могут быть представлены машины, которые находятся под залогом. Владелец отдает под залог техпаспорт, а потом получает в ГИБДД дубликат и продает по нему автомобиль. Эксперты призвали насторожиться, если почти новое авто продается по низкой цене срочно.
Специалисты советуют покупать почти новые авто на вторичном рынке только если продавец выставил его на продажу из-за возможности приобрести другу машину или по другим “безопасным” причинам. Остальные товары могут иметь серьезные дефекты, например, после ДТП. Даже если машину приводили в порядок в качественном сервисе, она никогда не восстановиться полностью. Продавцы могут завышать стоимость авто, искусственно понижая пробег. Иногда почти новые машины имеют много проблем из-за частых аварий. Их используют мошенники в схемах с подставными ДТП, чтобы получить деньги по страховке.
На рынке также могут быть представлены машины, которые находятся под залогом. Владелец отдает под залог техпаспорт, а потом получает в ГИБДД дубликат и продает по нему автомобиль. Эксперты призвали насторожиться, если почти новое авто продается по низкой цене срочно.