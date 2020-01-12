Эксперты предупредили о рисках, связанных с покупкой почти новых авто на вторичном рынке





Специалисты советуют покупать почти новые авто на вторичном рынке только если продавец выставил его на продажу из-за возможности приобрести другу машину или по другим “безопасным” причинам. Остальные товары могут иметь серьезные дефекты, например, после ДТП. Даже если машину приводили в порядок в качественном сервисе, она никогда не восстановиться полностью. Продавцы могут завышать стоимость авто, искусственно понижая пробег. Иногда почти новые машины имеют много проблем из-за частых аварий. Их используют мошенники в схемах с подставными ДТП, чтобы получить деньги по страховке.На рынке также могут быть представлены машины, которые находятся под залогом. Владелец отдает под залог техпаспорт, а потом получает в ГИБДД дубликат и продает по нему автомобиль. Эксперты призвали насторожиться, если почти новое авто продается по низкой цене срочно.