Ulefone готовит к выпуску защищенный смартфон Armor X7 с Android 10 и NFC





Смартфон Armor X7 от Ulefone будет соответствовать стандарту MIL-STD-810G, а также иметь степень защиты IP69K. Он станет первым защищенным гаджетом, чью работу обеспечивает Android 10 “из коробки”. Как известно, эта ОС была запущена еще в начале осени 2019 года. Здесь разработчиком внедрены темная тема, навигация на базе жестов, новые звуки и анимации, а также теперь стало проще управлять своей конфиденциальностью. Armor X7 будет иметь четырехъядерную SoC MediaTek, 2 Гб ОЗУ и 16 Гб ПЗУ, а также батарею, емкостью 4000 мАч, поддержку NFC, а разблокировать девайс можно посредством дактилоскопического сканера или по лицу.Благодаря повышенной защите от влаги смартфон от бренда из Китая окажется в состоянии выдержать погружение на глубину до 1,5 м. Кроме того, производитель обещает привлекательную цену для новинки, но точная сумма пока не озвучивается.