Ulefone готовит к выпуску защищенный смартфон Armor X7 с Android 10 и NFC
Базирующийся в Китае бренд Ulefone готовится презентовать самый крепкий смартфон, который будет функционировать под управлением Android 10. Новинка получит название Armor X7.
Смартфон Armor X7 от Ulefone будет соответствовать стандарту MIL-STD-810G, а также иметь степень защиты IP69K. Он станет первым защищенным гаджетом, чью работу обеспечивает Android 10 “из коробки”. Как известно, эта ОС была запущена еще в начале осени 2019 года. Здесь разработчиком внедрены темная тема, навигация на базе жестов, новые звуки и анимации, а также теперь стало проще управлять своей конфиденциальностью. Armor X7 будет иметь четырехъядерную SoC MediaTek, 2 Гб ОЗУ и 16 Гб ПЗУ, а также батарею, емкостью 4000 мАч, поддержку NFC, а разблокировать девайс можно посредством дактилоскопического сканера или по лицу.
Благодаря повышенной защите от влаги смартфон от бренда из Китая окажется в состоянии выдержать погружение на глубину до 1,5 м. Кроме того, производитель обещает привлекательную цену для новинки, но точная сумма пока не озвучивается.
Смартфон Armor X7 от Ulefone будет соответствовать стандарту MIL-STD-810G, а также иметь степень защиты IP69K. Он станет первым защищенным гаджетом, чью работу обеспечивает Android 10 “из коробки”. Как известно, эта ОС была запущена еще в начале осени 2019 года. Здесь разработчиком внедрены темная тема, навигация на базе жестов, новые звуки и анимации, а также теперь стало проще управлять своей конфиденциальностью. Armor X7 будет иметь четырехъядерную SoC MediaTek, 2 Гб ОЗУ и 16 Гб ПЗУ, а также батарею, емкостью 4000 мАч, поддержку NFC, а разблокировать девайс можно посредством дактилоскопического сканера или по лицу.
Благодаря повышенной защите от влаги смартфон от бренда из Китая окажется в состоянии выдержать погружение на глубину до 1,5 м. Кроме того, производитель обещает привлекательную цену для новинки, но точная сумма пока не озвучивается.
Технологии
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 10:37