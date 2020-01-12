Сергей Соседов не верит в родство Аллы Пугачевой и детей Максима Галкина
Сергей Соседов заявил о том, что не верит в родство Аллы Пугачевой и детей Максима Галкина. Он сделал скандальное заявление в эфире программы «Популярная правда».
Музыкальный критик считает, что Лиза и Гарри Галкины не являются детьми Аллы Пугачевой. Соседов неоднократно представлял публичное осуждение Примадонны и негативно комментировал её личную жизнь и результаты творчества. По его заявлениям, артистка достаточно давно должна была оставить эстраду. Согласно его мнению, деятели искусства обязаны радовать поклонников на пике популярности, тогда как «пожилым людям» важно вовремя уйти.
«Не верю, что они ее дети. Лиза и Гарри, в первую очередь, нужны Максиму Галкину и были рождены именно для него», - подчеркнул критик.
Недавно Соседов говорил о супругах Пугачевой, обозначив отношения с Киркоровым и Галкиным как «деловые». Он уверен, что подобным методом знаменитость смогла привлечь внимание к собственной персоне. Отдельно музыкальный критик сообщил о якобы её позиции содержанки в отношениях с избранниками.
Музыкальный критик считает, что Лиза и Гарри Галкины не являются детьми Аллы Пугачевой. Соседов неоднократно представлял публичное осуждение Примадонны и негативно комментировал её личную жизнь и результаты творчества. По его заявлениям, артистка достаточно давно должна была оставить эстраду. Согласно его мнению, деятели искусства обязаны радовать поклонников на пике популярности, тогда как «пожилым людям» важно вовремя уйти.
«Не верю, что они ее дети. Лиза и Гарри, в первую очередь, нужны Максиму Галкину и были рождены именно для него», - подчеркнул критик.
Недавно Соседов говорил о супругах Пугачевой, обозначив отношения с Киркоровым и Галкиным как «деловые». Он уверен, что подобным методом знаменитость смогла привлечь внимание к собственной персоне. Отдельно музыкальный критик сообщил о якобы её позиции содержанки в отношениях с избранниками.