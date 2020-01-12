Сергей Соседов не верит в родство Аллы Пугачевой и детей Максима Галкина

Музыкальный критик считает, что Лиза и Гарри Галкины не являются детьми Аллы Пугачевой. Соседов неоднократно представлял публичное осуждение Примадонны и негативно комментировал её личную жизнь и результаты творчества. По его заявлениям, артистка достаточно давно должна была оставить эстраду. Согласно его мнению, деятели искусства обязаны радовать поклонников на пике популярности, тогда как «пожилым людям» важно вовремя уйти., - подчеркнул критик.Недавно Соседов говорил о супругах Пугачевой, обозначив отношения с Киркоровым и Галкиным как «деловые». Он уверен, что подобным методом знаменитость смогла привлечь внимание к собственной персоне. Отдельно музыкальный критик сообщил о якобы её позиции содержанки в отношениях с избранниками.