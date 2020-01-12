Гоша Куценко показал поклонникам снимки из молодости с длинными волосами

Новая публикация Гоши Куценко в соцсети Instagram вызвала ажиотаж среди поклонников. Прикрепленные к ней фотографии представили публике известного актера в соломенной шляпе и с длинными волосами. Подписчики догадались, что снимки были сделаны во времена молодости их кумира, поскольку нынешний имидж звезды невозможно представить без бритого затылка. Роскошную шевелюру по достоинству оценили комментаторы, отметив, что 52-летний артист совершенно не состарился с тех времен.Кроме прочего, в Сети до сих пор бурно обсуждается скандал Куценко с его задолженностью перед налоговиками. По предварительной информации, речь идет о более чем миллионе рублей, который начал копиться еще с 2015 года. Российские СМИ сообщают о том, что Куценко якобы вынудили выплатить 700 тысяч рублей в пользу ФНС, а также компенсировать долг за автомобиль и жилплощадь в размере 500 тысяч рублей. В то же время, представитель актера Мила Соловьева опровергает слухи о какой-либо неуплате налогов, утверждая, что суд признал звезду невиновным в подобных финансовых махинациях.