Эксперты рассказали о преимуществах креветок для мужчин





Специалисты считают, что креветки очень полезны, ведь в них содержится огромное количество минералов и витаминов. Эти ракообразные являются низкокалорийной и высокобелковой пищей, в состав которой входит цинк, содействующий выработке спермы за счет положительного воздействия на уровень тестостерона. Недостаток данного минерала опасен повышением риска воспаления простаты, а также развитием онкологических заболеваний. Самым главным преимуществом креветок является то, что в их составе есть Омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые помогают увеличить уровень дофамина в мозге, а это влияет на сексуальное влечение. При приёме в пищу данных ракообразных улучшается настроение, снижается уровень раздражительности, усталости и депрессии.Следующим плюсом можно порадовать представителей обоих полов - употребление креветок уменьшает воспаления в организме из-за Омега-3 в составе. Этот дар морей помогает снизить вес и обрести рельеф мышц, поэтому очень полезен будет для мужчин, которые хотят улучшить свою фигуру. В креветках содержится фосфор и витамин D, способствующие укреплению костной ткани, это уменьшает риск перелома костей и остеопороза в пожилом возрасте. Одним из самых важных преимуществ является то, что при употреблении этих морских раков снижается рост раковых клеток и замедляется развитие онкологических заболеваний. Для женщин этот продукт будет полезен и тем, что улучшает состояние кожи, разглаживает морщины, положительно влияет на сердечно-сосудистую систему из-за снижения уровня «плохого» холестерина и триглицеридов.