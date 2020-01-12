Поклонники несут сигареты на могилу покойной Галины Волчек





Как известно, бывшего худрука “Современника” похоронили на Новодевичьем кладбище. Помимо цветов и венков на могилу Галины Волчек приносят также сигареты. Поклонники помнят, как часто она курила, поэтому считают, что сигарета должна стать ее спутником. На двери ее кабинета в театре располагалась табличка о том, что курить в помещении можно, но только художественному руководителю. Среди актеров Волчек часто шуточно просила воткнуть ей в рот папироску, когда она умрет, что станет ее правдой.Поклонники помнили ее слова и решили принести ей на могилу сигареты. Также там обнаружилась пепельница, смообщает "Комсомольская правда".