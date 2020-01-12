Поклонники несут сигареты на могилу покойной Галины Волчек
На могилу покойной Галины Волчек поклонники приносят сигареты по ее же просьбе. Режиссер много курила при жизни.
Как известно, бывшего худрука “Современника” похоронили на Новодевичьем кладбище. Помимо цветов и венков на могилу Галины Волчек приносят также сигареты. Поклонники помнят, как часто она курила, поэтому считают, что сигарета должна стать ее спутником. На двери ее кабинета в театре располагалась табличка о том, что курить в помещении можно, но только художественному руководителю. Среди актеров Волчек часто шуточно просила воткнуть ей в рот папироску, когда она умрет, что станет ее правдой.
Поклонники помнили ее слова и решили принести ей на могилу сигареты. Также там обнаружилась пепельница, смообщает "Комсомольская правда".
Как известно, бывшего худрука “Современника” похоронили на Новодевичьем кладбище. Помимо цветов и венков на могилу Галины Волчек приносят также сигареты. Поклонники помнят, как часто она курила, поэтому считают, что сигарета должна стать ее спутником. На двери ее кабинета в театре располагалась табличка о том, что курить в помещении можно, но только художественному руководителю. Среди актеров Волчек часто шуточно просила воткнуть ей в рот папироску, когда она умрет, что станет ее правдой.
Поклонники помнили ее слова и решили принести ей на могилу сигареты. Также там обнаружилась пепельница, смообщает "Комсомольская правда".