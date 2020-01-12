Екатерина Шпица прогулялась по пляжу в полуобнаженном виде

В этот раз актриса разместила видео, записанное на пляже. В ролике она показана в купальнике во время неспешной прогулки по пляжу и последующего погружения в воду. В комментарии к публикации Шпица рассказала о том, как увидела краба и ощутила особое единение с окружающей её природой.Восторженное отношение со стороны фанатов знаменитости вызвала её фигура, которую назвали "идеальной". При этом некоторые отметили, что история о личных переживаниях Шпицы получилась достаточно милая.