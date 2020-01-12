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Автолюбители рассказали о преимуществах Nissan X-Trail II

Nissan X-Trail II смог завоевать любовь российского клиента не только в новом виде, но и на вторичном рынке. Автолюбители рассказали о преимуществах компактного "паркетника".

Стоимость новой Lada Vesta заставила многих россиян пересмотреть свою привязанность к отечественному автопрому, поскольку сейчас на рынке имеются иномарки с лучшими характеристиками и по той же цене. Таковым является второе поколение Nissan X-Trail, экземпляры которого даже могут обойтись дешевле, чем новинка от "АвтоВАЗа". Основными достоинствами кроссовера часто называют его качество сборки, достойное оснащение и ремонтоспособность. Кроме того, хотя японская машина перешла на платформу Nissan C и лишилась части внедорожных качеств, её езда стала более уверенней, маневренной и устойчивой.

Что касается спецификации, то покупателя приятно удивит наличие 2.0-литрового двигателя MR20DE, который также присутствует и в "дизельном" варианте. Все же, эксперты рекомендуют проверить расход топлива и состояние поршневой группы из-за встроенного вариатора. Другими минусами автомобиля определили слишком тонкие стенки двигателя, ремень ГРМ, расширительный бачок и прокладку поддона картера. Они часто выходят из строя и потому требуют замены. Поэтому лучшей альтернативой станет модель с 2.5-литровым QR25DE или дизельным 2-литровым M9R, которые отличаются выносливостью и долгим сроком эксплуатации. Покупка Nissan X-Trail II обойдется покупателю в диапазоне от 24 до 55 тысяч долларов США в зависимости от комплектации.

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Добавил: Ткачук Степан Сегодня, 10:10

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