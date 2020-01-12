Сергей Соседов раскрыл секрет успеха отмечающего 84-летие Раймонда Паулса





Сергей Соседов считает, что произведения Раймонда Паулса всегда “мрачные”, задумчивые и красивые, передает РИА Новости Крым. Многим композитор обязан исполнителям, которые “раскрашивают” и истолковывают мелодию. Также популярность пришла к Паулсу во времена СССР, когда композиторы работали вместе с поэтами и исполнителями. Первой известной песней из его работ считается “Синий лен”. Композитор работал с известными личностями того времени, например, Аллой Пугачевой и Софией Ротару.По мнению критика, наиболее значимой для композитора стала тема из киноленты “Театр”, снятой по роману Сомерсета Моэма.