Анита Цой рассказала, что из-за акклиматизации поправилась на 4 кг

Анита Цой на данный момент бороздит просторы Индийского океана и оттуда делиться со своими поклонниками впечатлениями об отдыхе. Недавно певица рассказала о том, что неплохо перенесла акклиматизацию. Отдых омрачил лишь третий день отпуска, так как телеведущая сильно отекла, однако справиться с проблемой ей помог массаж, который больше похож на лимфодренажный. Она порадовалась тому, что есть отличные специалисты, которые «выгоняют воду из организма».Певица также рассказала, что находится в предвкушении от дальнейшего отдыха и очень ждёт момента, когда сможет заняться дайвингом. Однако она отметила, что зима является не самым лучшим временем года для этого. Лучше всего для этого подходит весна или осень. И всё же телеведущая очень ждёт встречи с подводным миром и планирует в дальнейшем даже написать песню об этом. На данный момент публикация собрала чуть больше 60 тысяч просмотров и 207 комментариев.