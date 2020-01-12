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Названы самые популярные модели Toyota в РФ

Стали известны наиболее популярные модели марки Toyota на территории РФ. Аналитики сообщают, что лидером списка стала модель Corolla в нескольких типах кузова.
Названы самые популярные модели Toyota в РФ

Суммарно в РФ присутствует порядка 647,7 тысячи экземпляров данного авто. На второй строчке находится седан Camry с показателем 435,1 тысячи. Также в тройку лидеров вошел кроссовер RAV4, который представлен на российском рынке в количестве 409,8 тысяч единиц. Следующие по популярности модели - Land Cruiser и Land Cruiser 200 с показателями 332,8 и 128,5 тысяч экземпляров соответственно.

Аналитики взяли в расчет модели, которые на сегодня не выпускаются. Среди них отмечены Toyota Avensis, Carina, Caldina, Vitz, а также Corona. Их количество составляет 65,5-103,3 тысячи единиц в РФ. Суммарно в РФ зарегистрированы 3,16 млн авто марки Toyota. Японский производитель находится на третьей строчке по уровню популярности в РФ и первой – если говорить только о зарубежных компаниях.

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Добавил: Валерий Астафьев Сегодня, 09:26

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