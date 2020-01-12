Археолога Алехандро Хименес-Серрано поразила исключительная находка в нетронутой гробнице в Египте
Археолог Алехандро Хименес-Серрано крайне удивился исключительной находкой в нетронутой египетской гробнице. Ранее неизвестное захоронение располагается в Куббель-эль-Хава, а его предполагаемый возраст составляет около 4 тыс. лет.
Эксперт по Древнему Египту Алехандро Хименес-Серрано признался, что осуществил свою мечту, когда обнаружил нетронутую гробницу. Ученый и его команда исследовал это место на западном берегу Нила, напротив Асуана. Найденное захоронение впервые за 4 тыс. лет было открыто, а этот момент запечатлен на камеру. Ученые сделали все, чтобы не допустить разрушение гроба. Каменную плиту нужно было перемещать с особой осторожностью, поскольку ее вес составил около 300 кг. Гроб состоял из внешнего и внутреннего слоев. Внешняя часть сильно повреждена термитами, но остальное оказалось в удовлетворительном состоянии. Среди обломков здесь найдена модель лодки, похожая на ту, которая находилась в гробнице Тутанхамона.
Могилы в Куббет-эль-Хава использовались для нескольких захоронений, в связи с чем холм скрывал сложный лабиринт туннелей и погребальных шахт, разветвляющихся во всех направлениях. Положение этой могилы скрывало ее от грабителей. Из этой погребальницы было вывезено 60 предметов, которые в 2021 году появятся в Гранд-египетском музее.
Эксперт по Древнему Египту Алехандро Хименес-Серрано признался, что осуществил свою мечту, когда обнаружил нетронутую гробницу. Ученый и его команда исследовал это место на западном берегу Нила, напротив Асуана. Найденное захоронение впервые за 4 тыс. лет было открыто, а этот момент запечатлен на камеру. Ученые сделали все, чтобы не допустить разрушение гроба. Каменную плиту нужно было перемещать с особой осторожностью, поскольку ее вес составил около 300 кг. Гроб состоял из внешнего и внутреннего слоев. Внешняя часть сильно повреждена термитами, но остальное оказалось в удовлетворительном состоянии. Среди обломков здесь найдена модель лодки, похожая на ту, которая находилась в гробнице Тутанхамона.
Могилы в Куббет-эль-Хава использовались для нескольких захоронений, в связи с чем холм скрывал сложный лабиринт туннелей и погребальных шахт, разветвляющихся во всех направлениях. Положение этой могилы скрывало ее от грабителей. Из этой погребальницы было вывезено 60 предметов, которые в 2021 году появятся в Гранд-египетском музее.
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Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:16