АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Археолога Алехандро Хименес-Серрано поразила исключительная находка в нетронутой гробнице в…
EUR 68.05 USD 61.26
Курс валют на 11.01.2020

Археолога Алехандро Хименес-Серрано поразила исключительная находка в нетронутой гробнице в Египте

Археолог Алехандро Хименес-Серрано крайне удивился исключительной находкой в нетронутой египетской гробнице. Ранее неизвестное захоронение располагается в Куббель-эль-Хава, а его предполагаемый возраст составляет около 4 тыс. лет.

Эксперт по Древнему Египту Алехандро Хименес-Серрано признался, что осуществил свою мечту, когда обнаружил нетронутую гробницу. Ученый и его команда исследовал это место на западном берегу Нила, напротив Асуана. Найденное захоронение впервые за 4 тыс. лет было открыто, а этот момент запечатлен на камеру. Ученые сделали все, чтобы не допустить разрушение гроба. Каменную плиту нужно было перемещать с особой осторожностью, поскольку ее вес составил около 300 кг. Гроб состоял из внешнего и внутреннего слоев. Внешняя часть сильно повреждена термитами, но остальное оказалось в удовлетворительном состоянии. Среди обломков здесь найдена модель лодки, похожая на ту, которая находилась в гробнице Тутанхамона.

Могилы в Куббет-эль-Хава использовались для нескольких захоронений, в связи с чем холм скрывал сложный лабиринт туннелей и погребальных шахт, разветвляющихся во всех направлениях. Положение этой могилы скрывало ее от грабителей. Из этой погребальницы было вывезено 60 предметов, которые в 2021 году появятся в Гранд-египетском музее.

+Дзен +Яндекс новости
Наука / Авторские новости
Добавил: Паскаль Анна Сегодня, 09:16

Читайте также
Добавить комментарий


ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Археолога Алехандро Хименес-Серрано поразила исключительная находка в нетронутой гробнице в…
Эксперт Андрей Киселёв рассказал о причине потепления климата в…
Журналист Том Брэдби обвинил королевскую семью в уходе принца Гарри и Меган…
Экс-солистка группы “ВИА Гра” Алена Винницкая из-за нервного срыва проходила лечение в…
Ведущие банки России отказались от кредитования в…
Ретромобили Fiat 500 и Fiat Panda стали…
Специалисты рассказали о продуктах, помогающих бороться с…
Зураб Церетели предложил поставить Юрию Лужкову…
Эксперты назвали самые популярные автомобили в…
Ученые рассказали о напитках, которые помогают человеку сохранить молодость "до 100…
Панкреатит можно вылечить с помощью восстановления уровня гормона…
Эксперты дали советы, касающиеся обкатки нового…
В интернете показали самую дорогостоящую версию ГАЗ-23…
Медики рассказали о первых признаках…
Миллениалы могут стать первым поколением, кому не удалось превзойти успехи…
Яичница с беконом на завтрак провоцирует развитие…
Вечером 11 января в Ливии наступило перемирие между ЛНА и…
Названы главные технологические тренды медицины в 2020…
Ученые выяснили, что жир в области живота вреден для…
Принц Гарри искал “пикантную” девушку с сильным характером, как у его матери принцессы…
Влад Топалов готов стать многодетным…
Учёные заявили о том, что дорогая покупка снижает самооценку…
Пелагея расплакалась на сцене после заявления о разводе с Иваном…
Названы 5 изменивших мировую историю автомобилей…
Эксперты рассказали, как сменить аккумулятор в машине без сброса настроек бортового…
Мария Погребняк намекнула на скорую свадьбу ведущей “Дом-2” Ольги…
Любовь Успенская берет уроки…
“Королева пиара”: Алеся Кафельникова опровергла слухи о скорой…
Москвич ушел в лес, устав от жены за новогодние…
Дмитрий Дмитренко и Андрей Шабарин обругали друг друга нецензурными словами на общей…
Юрий Шатунов о своей семье: «Мои дети очень…
Ученые выяснили, почему люди не смогут одомашнить…
Джуд Лоу рад, что образ соблазнителя не определил его…
Коллега Анджелины Джоли Тиффани Хэддиш заявила о желании накормить голливудскую…
Школьник помог NASA обнаружить планету, вращающуюся вокруг двух…
«Такая красота и идиллия»: Волочкова прокомментировала семейное фото…
Меган Маркл подписала контракт с Disney на озвучивание мультипликационных…
Екатерина Андреева раскрыла секрет своей…
Бюджет нового фильма Кристофера Нолана “Довод” превысит 200 млн…
Анфиса Чехова рассказала, каким видит мужчину…
Просмотреть все новости