Эксперт Андрей Киселёв рассказал о причине потепления климата в России





Андрей Киселёв сказал, что Россия находится в таком климатическом поясе, в котором площадь поверхности воды значительно меньше суши. Океан содержит огромное количество тепла, по этой причине в определённой степени он уравнивает воздействие трансформирующихся условий. Суша, по словам Киселева, обладает другой теплоемкостью, и к тому же, на процесс воздействует местный рельеф. Эксперт решил не исключать того, что перепады холодной и теплой погоды в России будут более резкими. Специалист подметил, что в общей сложности климатология не прогнозирует погоду, а устанавливает некоторый тренд на определённое время.Учёный сообщил, что достоверно спрогнозировать, какой климат будет установлен в 2020 году, не представляется возможным. В начале первого месяца года власть утвердила общенациональный план адаптации к трансформациям климата до 2022 года. В нём обусловливаются экономические и социальные меры, в том числе учитывается использования необходимых возможностей, которые определяются изменениями экологических обстоятельств. Данный план заключается в том, чтобы на первом этапе подготовиться к погодным изменениям, а главной задачей является формирование государственных подходов.