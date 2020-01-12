Журналист Том Брэдби обвинил королевскую семью в уходе принца Гарри и Меган Маркл

Брэдби подчеркивает, что принц Гарри и Меган Маркл сильно обижены на родственников, поскольку их прекратили ценить. В частности, отмечаются намерения принца Чарльза провести реформации для обеспечения властью в королевской семье исключительно для него, супруги, детей и внуков. Ввиду этого, Меган Маркл полностью выпадет из перечня монарших особ.Принц Гарри особенно заботится о супруге, поэтому решил строить жизнь без участия Виндзоров. Телеведущий Брэдби отмечает, что не считает поспешное решение пары правильным. Отказ от королевских полномочий сопровождается решением обеспечивать себя самостоятельно. Как сообщают зарубежные издания, Меган Марко подписала контракт с Disney на озвучивание мультипликаций. При этом доходы будут отправлены благотворительному проекту «Слоны без границ».По неподтвержденным данным, принц Гарри и его жена получат возможность зарабатывать благодаря публичным выступлениям, рекламе и ведению лекций. При этом даже сейчас капитал Меган Маркл составляет $5 млн, а её супруга - $30 млн.