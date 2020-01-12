Экс-солистка группы “ВИА Гра” Алена Винницкая из-за нервного срыва проходила лечение в психбольнице





Алена Винницкая была участницей первого состава группы “ВИА Гра”, куда она попала по счастливой случайности. Певица не отрицает, что коллектив пользовался большой популярностью, но в то же время испытывал колоссальное давление. Артистка пожаловалась, что отношение к ней и ее коллегам было как к “ломовым лошадям”, что выражалось даже на бытовом уровне. Она вспомнила, как ее селили в номер с Надеждой Мейхер, где была всего одна кровать. Ссоры между участниками начались после прихода Анны Седоковой. Вскоре Винницкая приняла решение уйти из группы.Алена Винницкая испытывала нужду в деньгах после разрыва контракта, а после спада популярности в ее семье испортились отношения. Она не жила с мужем Сергеем Большим около двух лет, что повлекло за собой нервный срыв звезды. Певица отправилась в психлечебницу, чтобы привести себя в порядок. Специалисты помогли ей восстановиться, а также наладить отношения с супругом.