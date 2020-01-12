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Вечером 11 января в Ливии наступило перемирие между ЛНА и боевиками

Встреча президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана привела к введению режима прекращения огня в Ливии. Обстрел со стороны бандформирований прекратился 11 января в 23.00 по местному времени (00.00 по Москве).
Вечером 11 января в Ливии наступило перемирие между ЛНА и боевиками

В Ливии с 2014 года ведется антитеррористическая операция «Аль-Карама». В рамках кампании солдаты Ливийской национальной армии зачищают свою страну от боевиков, которые укрепились в Триполи и на северо-западе страны.

До перемирия ЛНА готовилась приостановить антитеррористическую операцию. Солдаты заняли оборонительные позиции и находились под обстрелом боевиков из Правительства национального согласия. Обстрел длился до глубокого вечера, пока полностью не прекратился в 23.00 по местному времени.

Достичь сложения оружия удалось благодаря встрече Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Во время переговоров российский лидер выдвинул инициативу о перемирии, которая была поддержана турецким главой. Политики уточнили, что стороны конфликта в Ливии должны прекратить огонь в 23.00 по местному времени.

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Политика
Добавил: Роман Сегодня, 01:36

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