Вечером 11 января в Ливии наступило перемирие между ЛНА и боевиками
Встреча президента РФ Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана привела к введению режима прекращения огня в Ливии. Обстрел со стороны бандформирований прекратился 11 января в 23.00 по местному времени (00.00 по Москве).
В Ливии с 2014 года ведется антитеррористическая операция «Аль-Карама». В рамках кампании солдаты Ливийской национальной армии зачищают свою страну от боевиков, которые укрепились в Триполи и на северо-западе страны.
До перемирия ЛНА готовилась приостановить антитеррористическую операцию. Солдаты заняли оборонительные позиции и находились под обстрелом боевиков из Правительства национального согласия. Обстрел длился до глубокого вечера, пока полностью не прекратился в 23.00 по местному времени.
Достичь сложения оружия удалось благодаря встрече Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Во время переговоров российский лидер выдвинул инициативу о перемирии, которая была поддержана турецким главой. Политики уточнили, что стороны конфликта в Ливии должны прекратить огонь в 23.00 по местному времени.
В Ливии с 2014 года ведется антитеррористическая операция «Аль-Карама». В рамках кампании солдаты Ливийской национальной армии зачищают свою страну от боевиков, которые укрепились в Триполи и на северо-западе страны.
До перемирия ЛНА готовилась приостановить антитеррористическую операцию. Солдаты заняли оборонительные позиции и находились под обстрелом боевиков из Правительства национального согласия. Обстрел длился до глубокого вечера, пока полностью не прекратился в 23.00 по местному времени.
Достичь сложения оружия удалось благодаря встрече Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Во время переговоров российский лидер выдвинул инициативу о перемирии, которая была поддержана турецким главой. Политики уточнили, что стороны конфликта в Ливии должны прекратить огонь в 23.00 по местному времени.
Политика
Добавил: Роман Сегодня, 01:36