Вечером 11 января в Ливии наступило перемирие между ЛНА и боевиками





В Ливии с 2014 года ведется антитеррористическая операция «Аль-Карама». В рамках кампании солдаты Ливийской национальной армии зачищают свою страну от боевиков, которые укрепились в Триполи и на северо-западе страны.До перемирия ЛНА готовилась приостановить антитеррористическую операцию. Солдаты заняли оборонительные позиции и находились под обстрелом боевиков из Правительства национального согласия. Обстрел длился до глубокого вечера, пока полностью не прекратился в 23.00 по местному времени.Достичь сложения оружия удалось благодаря встрече Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. Во время переговоров российский лидер выдвинул инициативу о перемирии, которая была поддержана турецким главой. Политики уточнили, что стороны конфликта в Ливии должны прекратить огонь в 23.00 по местному времени.